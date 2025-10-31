قبل ساعات من افتتاحه.. 24 صورة من محيط المتحف المصري الكبير

قبل ساعات من افتتاحه.. أحدث صور للمتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به

تصوير- محمد الميموني:

تستعد مصر خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يحضره ملوك ورؤساء العالم، ويحظى بتغطية إعلامية كبيرة من مختلف القنوات المحلية والدولية.

يذكر أن المتحف المصري الكبير أغلق أبوابه أمام الزوار ابتداءً من 15 أكتوبر، لتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية استعدادًا لحفل الافتتاح الرسمي.

ويرصد مصراوي 24 صورة من المنطقة المحيطة للمتحف الكبير قبل ساعات من افتتاحه.

وتتضمن الاحتفالية عرضًا يبرز قوة وعراقة الحضارة المصرية، حيث سيكون المتحف والمنطقة المحيطة به هما البطل الأساسي، بينما سيكون الملك توت عنخ آمون أبرز الشخصيات داخل القاعات، بعد نقله من متحف التحرير إلى المتحف الكبير.