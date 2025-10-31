شاهد احتفالات المصريين قبل افتتاح المتحف الكبير أمام أهرامات الجيزة

قبل ساعات من افتتاحه.. 24 صورة من محيط المتحف المصري الكبير

تصوير- إسلام فاروق:

شهدت منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة تجمعًا لعدد من المواطنين وذلك احتفالات واستعدادًا للافتتاح للمتحف المصري الكبير غدًا.

وتستعد مصر خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يحضره ملوك ورؤساء العالم، ويحظى بتغطية إعلامية كبيرة من مختلف القنوات المحلية والدولية.

يذكر أن المتحف المصري الكبير أغلق أبوابه أمام الزوار ابتداءً من 15 أكتوبر، لتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية استعدادًا لحفل الافتتاح الرسمي.