شاهد احتفالات المصريين قبل افتتاح المتحف الكبير أمام أهرامات الجيزة

كتب : مصراوي

11:27 م 31/10/2025
    احتفالات المصريين قبل افتتاح المتحف الكبير أمام أهرامات الجيزة (1)
    احتفالات المصريين قبل افتتاح المتحف الكبير أمام أهرامات الجيزة (4)
    احتفالات المصريين قبل افتتاح المتحف الكبير أمام أهرامات الجيزة (5)
    احتفالات المصريين قبل افتتاح المتحف الكبير أمام أهرامات الجيزة (6)
    احتفالات المصريين قبل افتتاح المتحف الكبير أمام أهرامات الجيزة (3)
    احتفالات المصريين قبل افتتاح المتحف الكبير أمام أهرامات الجيزة (2)

تصوير- إسلام فاروق:
شهدت منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة تجمعًا لعدد من المواطنين وذلك احتفالات واستعدادًا للافتتاح للمتحف المصري الكبير غدًا.

وتستعد مصر خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يحضره ملوك ورؤساء العالم، ويحظى بتغطية إعلامية كبيرة من مختلف القنوات المحلية والدولية.

يذكر أن المتحف المصري الكبير أغلق أبوابه أمام الزوار ابتداءً من 15 أكتوبر، لتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية استعدادًا لحفل الافتتاح الرسمي.

احتفالات المصريين قبل افتتاح المتحف المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة

