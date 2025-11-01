إعلان

حلوة بلادي.. نسرين أمين تشارك في احتفالات المتحف المصري الكبير

كتب : مروان الطيب

09:00 ص 01/11/2025
شاركت الفنانة نسرين أمين في احتفالات المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه السبت بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

نشرت نسرين أمين صور لها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ظهرت خلالها بالزي الفرعوني وكتبت: "حلوة بلادي".

وشاركت نسرين أمين مؤخرا بعدد من الأعمال التلفزيونية منها مسلسل "العتاولة 2"، ومسلسل "أشغال شقة جدا" وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن نسرين أمين تشارك بفيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

