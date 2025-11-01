أرض السلام.. رسالة مصر للعالم في حفل افتتاح المتحف الكبير



شهد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، تحليق مجموعة من الطائرات في سماء المنطقة، تحمل لافتات كتب عليها عبارة "Welcome to the Land of Peace".



وقال الدكتور مجدي يعقوب، إن الطب في مصر القديمة كان الطب مهنة مقدسة، وفي بيوت الحياة اتعلم الكهنة سر التشريح والدواء وجمعوا بين الجسد والروح واخترعوا أدوات سبقت زمانها.



وانطلق منذ قليل، الحفل العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة (٧٩) وفداً رسمياً، من بينهم (٣٩) وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.