إعلان

أرض السلام.. رسالة مصر للعالم في حفل افتتاح المتحف الكبير

كتب : محمد أبو بكر

07:39 م 01/11/2025

افتتاح المتحف الكبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


شهد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، تحليق مجموعة من الطائرات في سماء المنطقة، تحمل لافتات كتب عليها عبارة "Welcome to the Land of Peace".


وقال الدكتور مجدي يعقوب، إن الطب في مصر القديمة كان الطب مهنة مقدسة، وفي بيوت الحياة اتعلم الكهنة سر التشريح والدواء وجمعوا بين الجسد والروح واخترعوا أدوات سبقت زمانها.


وانطلق منذ قليل، الحفل العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة (٧٩) وفداً رسمياً، من بينهم (٣٩) وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المتحف المصري الكبير أرض السلام رسالة مصر للعالم حفل افتتاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

5 ملايين سائح سنويًا.. خطة حكومية لتعظيم العوائد الاقتصادية بعد افتتاح المتحف الكبير
مفاوضات مرتقبة بين دمشق وتل أبيب.. مبعوث ترامب: زيارة متوقعة للشرع إلى واشنطن