لحظة تاريخية.. الرئيس السيسي يفتتح المتحف المصري الكبير بوضع آخر حجر

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، آخر قطعة؛ ليلعن رسميًا افتتاح المتحف المصري الكبير.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وانتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، الوفود المشاركة فى احتفالية المتحف المصري الكبير.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، إلى حفل افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.

وانطلق منذ قليل، الحفل العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة (٧٩) وفداً رسمياً، من بينهم (٣٩) وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وتتضمن الاحتفالية عرضًا يبرز قوة وعراقة الحضارة المصرية، حيث سيكون المتحف والمنطقة المحيطة به هما البطل الأساسي، بينما سيكون الملك توت عنخ آمون أبرز الشخصيات داخل القاعات، بعد نقله من متحف التحرير إلى المتحف الكبير.