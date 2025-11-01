كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، عن جهود الدولة في استعادة وترميم القطع الأثرية العملاقة، وتفاصيل المسلتين في ميدان التحرير والمتحف الكبير.

وأشار وزيري خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن وضع المسلة في ميدان التحرير، القريب من المتحف المصري القديم، جاء بناءً على طلب من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح أن المسلة كانت مكسورة إلى 7 قطع، واستغرقت عملية ترميمها وإعادة تجميعها عاماً كاملاً من العمل المتخصص.

وأكد "وزيري" أن المتحف يضم مسلة معلقة تستقبل الزائرين في موقع متميز داخل المتحف.

وتابع: يبلغ وزن المسلة 70 طناً وتم رفعها باستخدام الأوناش، لتمثل "الإبهار الحقيقي" في الصرح المتحفي.

وأشاد بفريق الترميم، حيث أكد أن المسلة تم ترميمها بواسطة متخصصين ومحترفين من صعيد مصر يتمتعون بخبرات كبيرة في هذا المجال.

وشدد وزيري على أن المتحف المصري الكبير فريد من نوعه عالمياً، لكونه يضم أندر، وأكبر، وأعظم، وأضخم القطع الأثرية في مكان واحد.