الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية الهادفة إلى تطوير الخدمات ورفع مستوى المعيشة على مستوى القرى والمراكز الإدارية كافة.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان له عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على "فيسبوك"، أن المشروعات الجديدة تستهدف تحسين البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق بيئة حضارية آمنة ومستدامة تعزز من جودة حياة السكان في مختلف المناطق.

وأوضح المحافظ أنه في مركز الخارجة، تم تنفيذ حزمة من المشروعات التطويرية، شملت رفع كفاءة النظافة العامة، وقص الأشجار المتداخلة مع أسلاك الكهرباء بقرى بولاق وصنعاء وبشاير الخير، إلى جانب تطوير مدخل حي الزهور ورفع كفاءة الأرصفة والجزيرة الوسطى بعدد من الشوارع الرئيسية.

وجرى صيانة وغسيل محطات مياه الشرب بقرى الجزائر وفلسطين، وتركيب برج اتصالات جديد بقرية أبو طرطور لتحسين خدمات الشبكات، واستكمال أعمال التطوير بحديقة فلسطين العامة، وتنفيذ المرحلة الخامسة من دهانات منازل القرية.

وأشار "الزملوط" إلى استمرار منافذ البيع الثابتة في طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة بجميع القرى، وتسيير قوافل طبية مجانية بقرى ناصر الثورة لتقديم الخدمات الصحية للأهالي، مع متابعة المواقف العامة ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتعريفة الرسمية.

وفي إطار البعد الثقافي، استعدت المحافظة لبث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير عبر شاشات عرض بالميادين العامة، تأكيدًا على اهتمامها بالتنوير الثقافي والمشاركة الوطنية.

أما في مركز الداخلة، فقد نفذت الوحدة المحلية حملات نظافة موسعة بمدينة موط والقرى التابعة، وزراعة أشجار التوت بعدد من المواقع العامة دعمًا للغطاء الأخضر، بجانب تنظيم سوق اليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مناسبة. كما تم تركيب بلاط إنترلوك على الطريق الدائري، وتمهيد الطرق الداخلية في قرى بدخلو والمعصرة والموشية.

وفي مركز بلاط، تابعت الوحدة المحلية الخدمات بمحطات المياه والصرف الصحي، ونفذت أعمال صيانة ورفع كفاءة مظلات انتظار الركاب، إلى جانب استمرار مبادرة "سوق اليوم الواحد".

وفي مركز الفرافرة، جرى تنظيم الأسواق الأسبوعية وتوفير اللحوم الطازجة بسعر موحد 280 جنيهًا للكيلو، وتنفيذ حملات نظافة وزراعة وتشجير، وتركيب أعمدة إنارة جديدة، وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي بقرى الكفاح وأبو منقار.

أما مركز باريس، فشهد حملات نظافة وتجميل موسعة داخل المدينة والقرى، واستمرار تشغيل المنافذ التموينية لتوفير السلع والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في جميع مراكز المحافظة، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن على أرض الوادي الجديد.