المنوفية تتزين بشاشات عرض لنقل افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لتركيب شاشات العرض في الميادين والمناطق الحيوية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، استعدادًا لنقل فعاليات الحدث التاريخي لافتتاح المتحف المصري الكبير، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعته في أجواء وطنية احتفالية.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية أنهت أعمال تجهيز مواقع العرض وتوفير الإمكانيات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان بث الفعاليات بجودة عالية، مشيرًا إلى أن الشاشات تم توزيعها في عدد من المواقع البارزة، من بينها:

ميدان عبدالمنعم رياض أمام الوحدة المحلية ببركة السبع، ميدان العبور بمدينة أشمون، ممشى البطحة البحرية بمدينة منوف، ميدان صيدناوي بتلا، ميدان الزراعة بقويسنا، ميدان النصب التذكاري بالباجور، الممشى بشارع النصر بالشهداء، ميدان ماسبيرو، تقاطع الجلاء البحري مع شارع باريس أمام سيتي كلوب، وميدان شرف بحي غرب شبين الكوم.

وأكد محافظ المنوفية أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة فخر لكل مصري، ليس فقط لقيمته الحضارية والتاريخية، بل لأنه يعكس حجم الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا أبناء المحافظة إلى المشاركة في متابعة هذا الحدث العالمي الذي يُبرز عظمة مصر وحضارتها الممتدة عبر العصور.