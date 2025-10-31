بشاشات عرض عملاقة.. المنيا تستعد لنقل افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

المنيا - جمال محمد:

أعلنت محافظة المنيا استعدادها الكامل للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، من خلال تنظيم فعاليات احتفالية موسعة تشمل جميع مراكز ومدن المحافظة التسع.

وكشف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تخصيص شاشات عرض عملاقة في الميادين العامة بمختلف المدن والأحياء، لنقل فعاليات الافتتاح التاريخي بثًّا مباشرًا، بما يتيح للمواطنين متابعة هذا الحدث العالمي الذي يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة ودور مصر الريادي في صون التراث الإنساني.

وأوضح المحافظ أنه سيتم كذلك إطلاق حملات ترويجية وتثقيفية وندوات توعوية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومراكز الشباب والمكتبات العامة، لتعريف الأجيال الجديدة بأهمية المتحف المصري الكبير، باعتباره أكبر صرح متحفي في العالم بما يضمه من كنوز أثرية تعكس هوية الشعب المصري وتاريخه الممتد عبر آلاف السنين.

وأضاف "كدواني" أنه سيتم أيضًا عرض مواد فيلمية وتوثيقية عبر الشاشات، تتناول تاريخ مصر عبر العصور، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز المعالم السياحية والأثرية في محافظة المنيا، التي تُعد بحق متحفًا مفتوحًا للحضارة الإنسانية.