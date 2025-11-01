"الجيزة": حافلات تجوب الشوارع احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إطلاق عدد من الحافلات التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة بمشاركة الشباب، احتفالًا بالافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، الذي يُعد أعظم صرح حضاري وثقافي في العالم.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم، أن هذه المبادرة تأتي في إطار مشاركة أبناء الجيزة فرحتهم بالحدث العالمي الذي يترقبه العالم أجمع، مؤكدًا أن المحافظة حرصت على أن تعكس الحافلات مظاهر البهجة والاحتفاء، حيث تم تزيينها بالأعلام ولافتات الترحيب بضيوف مصر من مختلف دول العالم.

وأضاف المحافظ، أن الفعاليات الاحتفالية التي تنظمها الجيزة بمختلف قطاعاتها تأتي تأكيدًا على روح الانتماء والفخر بالحضارة المصرية العريقة، مشيدًا بجهود شباب المحافظة ومشاركتهم الإيجابية في إظهار الوجه الحضاري للجيزة بما يليق بعظمة المناسبة.

وأكد محافظ الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية تواصل العمل على قدم وساق لتوفير كل سبل الدعم اللوجستي والتنظيمي لإنجاح فعاليات الافتتاح التاريخي، مشيرًا إلى أن المحافظة باتت على أتم الاستعداد لاستقبال الزائرين من مختلف دول العالم بعد تنفيذ خطة تطوير شاملة للطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير.

