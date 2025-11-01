عزف "أنا المصري" لـ سيد درويش في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

اختار القائمون على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المُقام اليوم السبت 1 نوفمبر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة العالم، تقديم المقطوعة الموسيقية "أنا المصري" للملحن الكبير "خالد الذكر" سيد درويش، بتوزيع موسيقي جديد، وذلك في بداية الحفل.

ووضع التوزيع الموسيقي الجديد للمقطوعة الشهيرة، الموزع والمايسترو الكبير ناير ناجي.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف م2، ويضم مدخلًا رئيسيًا بمساحة نحو 7 آلاف م2، به تمثال للملك رمسيس الثاني، كما يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف م2، بارتفاع يعادل 6 طوابق.

كما يضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسية بمساحة نحو 18 ألف م2، وقاعات عرض مؤقت بمساحة حوالي 1700 م2، وكذلك قاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون على مساحة تقارب 7.5 ألف م2، تشمل أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك تُعرض مجتمعة لأول مرة، بالإضافة إلى متحف الطفل بمساحة نحو ٥ آلاف م2، ومن المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويًا.