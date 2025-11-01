مباريات الأمس
قبل افتتاح المتحف الكبير... 11 صورة تخيلية لتشكيل الزمالك بالزي الفرعوني

كتب : محمد عبد الهادي

12:29 ص 01/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب الزمالك نبيل عماد دونجا بواسطة مصراوي
  • عرض 11 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب الزمالك عبدالله السعيد بواسطة مصراوي
  • عرض 11 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب الزمالك ناصر منسي بواسطة مصراوي
  • عرض 11 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب الزمالك خوان بيزيرا بواسطة مصراوي
  • عرض 11 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب الزمالك محمود الونش بواسطة مصراوي
  • عرض 11 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب الزمالك حسام عبدالمجيد بواسطة مصراوي
  • عرض 11 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب الزمالك محمد شحاتة بواسطة مصراوي
  • عرض 11 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب الزمالك محمد صبحي بواسطة مصراوي
  • عرض 11 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب الزمالك أحمد شريف بواسطة مصراوي
  • عرض 11 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب الزمالك عمر جابر بواسطة مصراوي

في ظل الترقب المنتظر لافتتاح المتحف المصري الكبير غدًا السبت، يستعرض مصراوي مبادرة فنية بتوليد مجموعة من الصور بالذكاء الاصطناعي لمجموعة من نجوم كرة القدم المصرية.

ويقدم "مصراوي" مبادرة فنية بإنتاج مجموعة من الصور المولّدة بالذكاء الاصطناعي لنجوم الزمالك يظهرون خلالها بالزي الفرعوني.

وتضم المجموعة صورًا لـ 11 لاعبا من صفوف الزمالك، وهو التشكيل الأقرب في السنوات الأخيرة للفارس الأبيض.

اقرأ أيضًا:
"بديل عربي".. خطوة من الزمالك لحسم خليفة فيريرا

10 صور تخيلية لنجوم ليفربول ومحمد صلاح بالزي الفرعوني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك احتفالات المصريين قبل افتتاح المتحف المتحف المصري الكبير تشكيل الزمالك الزي الفرعوني

