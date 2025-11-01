حول صورة نجمك المفضل إلى فرعون احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

في ظل الترقب المنتظر لافتتاح المتحف المصري الكبير غدًا السبت، يستعرض مصراوي مبادرة فنية بتوليد مجموعة من الصور بالذكاء الاصطناعي لمجموعة من نجوم كرة القدم المصرية.

ويقدم "مصراوي" مبادرة فنية بإنتاج مجموعة من الصور المولّدة بالذكاء الاصطناعي لنجوم الزمالك يظهرون خلالها بالزي الفرعوني.

وتضم المجموعة صورًا لـ 11 لاعبا من صفوف الزمالك، وهو التشكيل الأقرب في السنوات الأخيرة للفارس الأبيض.

