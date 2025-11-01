

حرصت الفنانة نشوى مصطفى المشاركة في الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يقام مساء اليوم السبت بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.



وعلقت نشوى على افتتاح المتحف عبر حسابها على "فيسبوك" وكتبت: "حرمت على نفسي الفرحة من يوم ما زوجي انتقل لحياته الطيبة، لكن النهاردة الفرحة فرض على كل حد بيحب مصر".



وأضافت: "عماد كان بيعشق تراب بلدنا، كان معاه الجنسية لأمريكية لكنه رفض رفض قاطع يديها لولادنا، أنا لأول مرة أحس اني فرحانة، ده رزق كبير لأحفادنا ولولادنا، ربنا يفتح أبواب الخير ليكي يا بلدي".



وكانت آخر مشاركات نشوى مصطفى الفنية بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.



