إطلالة ساحرة لـ فريال أشرف في افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب : أسماء مرسي

08:14 م 01/11/2025
كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت لاعبة الكاراتيه المصرية فريال أشرف، بإطلالة ساحرة، خلال مشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

اختارت فريال الظهور بفستان طويل أنيق باللون الأبيض، يتميز بأنه مزينا بتطريزات عند العنق ومنطقة الأكتاف، بالإضافة إلى وجود حزام ذهبي عند منطقة الخصر.

واعتمدت مكياجا قويا بطابع فرعوني، وركزت على رسمة عيونها.

يشهد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير حضورا واسعا لعدد من الشخصيات البارزة، ورؤساء الدول وكبار المسؤولين والسفراء، بالإضافة إلى، عدد من أبرز نجوم الفن والثقافة والسياسة.

