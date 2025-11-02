بالصور.. رئيس الوزراء يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

تصوير- هاني رجب:

شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

ورصدت عدسة مصراوي مشاركة الدكتور مدبولي في الاحتفال.

وبدأ الحفل بكلمات مؤثرة لعدد من الشخصيات المصرية المهمة التي كان لها دور في بناء المتحف المصري الكبير وفي مقدمتهم الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق صاحب فكرة إنشاء المتحف، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق ومدير منظمة اليونسكو؛ وكذلك الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب.