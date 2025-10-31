أحمد حلمي يكشف عن مفاجأة استعدادا للمتحف المصري الكبير

ليلى علوي تتجول في شوارع نيويورك وتنشر صورًا من أحدث ظهور لها

شارك الفنان أحمد حلمي في احتفالات المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه غدا السبت بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

نشر حلمي صورة له من داخل أروقة المتحف عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

كما نشر مقطع فيديو وهو يقوم بتسجيل مقطع صوتي سيتم عرضه داخل المتحف وكتب: فخور أن ليا مكان في المتحف المصري الكبير، بس مش تمثال طبعا، بصوتي، شاركت في تجربة الواقع المدمج الجديدة اللي بتخليك تعيش جوه التاريخ وتحس ان الفراعنة لس حوالينا".

وتابع: "تجربة مدهشة فعلا، وتشرف أي حد يكون جزء منها، فخور اني شاركت في حاجة بتخلي العالم يسمع حكاية مصر بصوت مصري، تحيا مصر".

وكانت آخر مشاركات أحمد حلمي الفنية بمسرحية "بني آدم" التي عرضت لأول مرة ضمن فعاليات موسم الرياض في يناير 2025، وشاركه البطولة كل من مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، أسيل عمران، محمد جمعة، أشرف على الكتابة محمد عز، إخراج هشام عطوة.

