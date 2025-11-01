4 صور جديدة لـ ياسمينا العبد من كواليس افتتاح المتحف المصري الكبير

كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة الشابة ياسمينا العبد في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم السبت 1 نوفمبر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة العالم.

وتستكمل ياسمينا تصوير أول بطولاتها الدرامية بمسلسل ميدترم كما تستكمل تصوير أول بطولاتها السينمائية بفيلم كان ياما كان.

مسلسل ميدترم من بطولة ياسمينا العبد، يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل وآخرون. المسلسل قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، وإخراج مريم الباجوري، وهو أول بطولة مطلقة لياسمينا مع watch it.

فيلم كان ياما كان بطولة ياسمينا العبد ونور النبوي، تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد .

كما قاربت ياسمينا على الانتهاء من تصوير مسلسل ابن النصابة الذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: كندة علوش، انتصار، ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، وعدد من الفنانين الآخرين. العمل من إخراج أحمد عبدالوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.