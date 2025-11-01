بالصور.. 14 شاشة تعرض افتتاح المتحف المصري الكبير بمدن سياحية في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

قال اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إن الحدث التاريخي الذي تشهده مصر اليوم والمتمثل في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، يمثل علامة فارقة في مسيرة الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقود نهضة شاملة تمتد لتشمل مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاعان الثقافي والسياحي.

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح هذا الصرح العالمي يعكس الرؤية المستنيرة للدولة المصرية في الحفاظ على الهوية الوطنية وصون التراث الإنساني، من خلال تنفيذ أحد أضخم المشاريع الثقافية والسياحية على مستوى العالم، والذي يضم آلاف القطع الأثرية النادرة التي تجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة وتاريخها الممتد عبر العصور.

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال أن الافتتاح سيكون احتفالًا عالميًا يليق بمكانة مصر الدولية، وبما تمتلكه من تراث فريد يجعلها قبلة للثقافة والسياحة في العالم أجمع.

وأضاف محافظ أسوان أنه تم اختيار 14 موقعًا بالمدن السياحية، بإشراف المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، لوضع الشاشات العملاقة في الميادين الرئيسية وأمام المعابد والمناطق الأثرية والمزارات السياحية، إضافة إلى الفنادق الراغبة في المشاركة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والسائحين لمتابعة هذا الحدث التاريخي الذي يمثل فخرًا لمصر ورسالة سلام من أرض الكنانة إلى العالم أجمع.

- أماكن الشاشات في المدن السياحية

مدينة أسوان: أمام ديوان عام المحافظة، ميدان حديقة فريال، ميدان نادي أسوان الرياضي، أمام مديرية التنظيم والإدارة بالمحمودية، وطريق السادات بجوار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

مدينة كوم أمبو: ميدان المعبد، ميدان الكورنيش، ميدان النافورة بجوار جامع النصر بحي وسط المدينة، وميدان نادي الشعب بنهاية الكوبري العلوي بحي شرق المدينة.

مدينة إدفو: ميدان المعبد بجوار سنترال إدفو، بجوار مركز شباب المدينة بالكورنيش، ميدان النصب التذكاري بشرق الكوبري، وميدان الكوبري بجوار مبنى الأحياء بالوحدة المحلية.