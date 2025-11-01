الفرعون المصري.. 5 صور لمحمد صلاح وزوجته وبناته بالزي الفرعوني

"لحظة فخر لا تُنسى".. فريدة عثمان تعلّق على مشاركتها في افتتاح المتحف المصري

لا يمكن أن يمر حفل افتتاح المتحف المصري الكبير دون أن يكون اسم "الفرعون المصري",محمد صلاح حاضرًا في هذا الحدث الكبير.

وبمناسبة الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، يستعرض موقع "مصراوي" فكرة مبتكرة خاصة بالنجم محمد صلاح، الذي أصبح سفيرا مصريا لنا في أوروبا.

حيث يقدم "مصراوي" صورًا تخيلية تم توليدها بخاصية الذكاء الاصطناعي، يظهر فيها محمد صلاح مرتديًا الزي الفرعوني، كما يتواجد في الصور زوجته ووالده وابنتيه مكة وكيان.