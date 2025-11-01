مباريات الأمس
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

44 43
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

2 1
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

2 2
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 0
22:00

أستون فيلا

الفرعون المصري.. 5 صور لمحمد صلاح وزوجته وبناته بالزي الفرعوني

كتب : محمد عبد الهادي

09:47 م 01/11/2025
لا يمكن أن يمر حفل افتتاح المتحف المصري الكبير دون أن يكون اسم "الفرعون المصري",محمد صلاح حاضرًا في هذا الحدث الكبير.

وبمناسبة الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، يستعرض موقع "مصراوي" فكرة مبتكرة خاصة بالنجم محمد صلاح، الذي أصبح سفيرا مصريا لنا في أوروبا.

حيث يقدم "مصراوي" صورًا تخيلية تم توليدها بخاصية الذكاء الاصطناعي، يظهر فيها محمد صلاح مرتديًا الزي الفرعوني، كما يتواجد في الصور زوجته ووالده وابنتيه مكة وكيان.

المتحف المصري الكبير محمد صلاح افتتاح المتحف المصري الكبير الذكاء الاصطناعي

