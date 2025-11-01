إعلان

موعد فتح المتحف المصري الكبير للجمهور بعد افتتاحه رسميًا

كتب- محمد أبو بكر:

09:38 م 01/11/2025

المتحف المصري الكبير

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، المتحف المصري الكبير رسميًا.

وسيتم إتاحة الزيارة للجمهور من المصريين والسائحين بدءًا من يوم 4 نوفمبر الجاري.

يذكر أن المتحف المصري الكبير أغلق أبوابه أمام الزوار ابتداءً من 15 أكتوبر، لتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية استعدادًا لحفل الافتتاح الرسمي.

زيارة المتحف الكبير المتحف المصري الكبير فتح المتحف للجمهور

