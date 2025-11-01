موعد فتح المتحف المصري الكبير للجمهور بعد افتتاحه رسميًا
كتب- محمد أبو بكر:
المتحف المصري الكبير
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، المتحف المصري الكبير رسميًا.
وسيتم إتاحة الزيارة للجمهور من المصريين والسائحين بدءًا من يوم 4 نوفمبر الجاري.
يذكر أن المتحف المصري الكبير أغلق أبوابه أمام الزوار ابتداءً من 15 أكتوبر، لتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية استعدادًا لحفل الافتتاح الرسمي.
