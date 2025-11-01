إعلان

أشرف عبدالباقي: "النهاردة العالم كله بيشوف افتتاح أكبر متحف لحضارة مصر"

كتب : هاني صابر

03:13 م 01/11/2025

اشرف عبد الباقي

علق الفنان أشرف عبدالباقي، على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يقام مساء اليوم السبت بحضور قادة وزعماء وملوك دول العالم.

ونشر عبدالباقي، صورة له من داخل المتحف، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فخور اني مصري وفخور إن النهاردة العالم كله بيشوف افتتاح أكبر متحف لحضارة مصر، مبروك يا مصريين".

يذكر أن، فعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، تبدأ مساء اليوم السبت في حدث عالمي ينتظره الملايين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من قادة وملوك ورؤساء دول العالم، وكبار الشخصيات الدولية والرموز الثقافية في مشهد تاريخي يُجسد عظمةَ مصر ودورها الحضاري الممتد عبر آلاف السنين.

