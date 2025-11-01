إعلان

الرئيس السيسي يصل إلى المتحف المصري الكبير لافتتاحه رسميًا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

06:18 م 01/11/2025

الرئيس السيسي يشهد افتتاح المتحف المصري الكبير

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ قليل، إلى المتحف المصري الكبير؛ لبدء فعاليات افتتاحه رسميًا، وسط حضور لفيف من قادة العالم ورموزه الكبار.

ورحب الرئيس السيسي، في منشور على "فيسبوك"، بضيوف مصر من قادة العالم ورموزه الكبار من أرض مصر الطيبة مهد الحضارة الإنسانية؛ لنشهد معًا افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة، ويجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المتحف المصري الكبير يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلمًا جديدًا، يلتف حوله كل مهتم بالحضارة والمعرفة، ويفخر به كل مؤمن بوحدة الإنسانية وقيم السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب، متمنيًا لكل الضيوف الاستمتاع بوقتهم في مصر بين رحاب الماضي والحاضر.

السيسي المتحف المصري الكبير المتحف الكبير

