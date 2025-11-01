شاشات عملاقة تزين ميادين بورسعيد لبث افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أنهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد استعداداتها النهائية لنقل فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تم اليوم السبت تثبيت شاشات عرض عملاقة في الميادين والساحات الكبرى بمختلف أحياء المحافظة لتمكين المواطنين من متابعة الحدث التاريخي في أجواء احتفالية مبهجة.

وأعلن الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، انتهاء إدارة العلاقات العامة من تجهيز شاشات العرض العملاقة بميدان السادس من أكتوبر (الملك فؤاد)، مؤكدًا أن هذا الحدث التاريخي يمثل لحظة فخر واعتزاز لكل مصري، ودليلًا على استمرار مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة.

ودعا بهنساوي أبناء بورسعيد وبورفؤاد إلى المشاركة في متابعة الافتتاح، الذي وصفه بأنه حدث سيبهر العالم بما يقدمه من رؤية حضارية متكاملة تجمع بين الأصالة والتطور، مؤكدًا حرص الأجهزة التنفيذية على أن يعيش كل مواطن في المدينة روح هذه اللحظة التاريخية الفريدة.

وشملت الاستعدادات تجهيز عدد من الميادين والساحات العامة بشاشات عرض ضخمة لنقل فعاليات الافتتاح على مدار اليوم، أبرزها:

حي الشرق (ساحة مصر – ميدان الشهداء)

حي العرب (حديقة سعد زغلول)

حي المناخ (حديقة المنتزه – حديقة الأمل)

حي الضواحي (شارع العبور – شارع 23 ديسمبر)

حي الزهور (حديقة بنزرت – أمام كلية الدراسات الإسلامية)

حي الجنوب (الميدان الرئيسي وسط مساكن الحي الإماراتي)

مدينة بورفؤاد (ميدان الملك فؤاد أمام المعدية).