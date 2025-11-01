25 صورة من الاحتفال الأسطوري لافتتاح المتحف الكبير بحضور الرئيس السيسي

25 صورة من استقبال مطاري "سفنكس" و"القاهرة" رحلات الوفود المشاركة في افتتاح



افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت في حفل اسطوري المتحف المصري الكبير.



وبدأ الحفل بكلمات مؤثرة لعدد من الشخصيات المصرية المهمة التي كان لها دور في بناء المتحف المصري الكبير وفي مقدمتهم الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق صاحب فكرة إنشاء المتحف، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق ومدير منظمة اليونسكو؛ وكذلك الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب.



والتقط الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صورة تذكارية مع الوفود الرئاسية التي حضرت حفل الافتتاح.



وجمعت الصورة التذكارية الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال.



وشهد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير اهتمامًا إعلاميًا غير مسبوق، حيث أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات عن منحها تصاريح تغطية لأكثر من 450 مراسلًا دوليًا يمثلون ما يقرب من 180 وسيلة إعلامية عالمية من المراسلين المقيمين في مصر، لنقل فعاليات الحدث التاريخي لحظة بلحظة إلى مختلف دول العالم.



ويأتي افتتاح المتحف على بعد خطوات من أهرامات الجيزة الخالدة، حيث يطل هذا المشروع الضخم ليكون أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وهي حضارة مصر القديمة الساحرة، ليمثل جسرا زمنيا يربط الماضي العريق بالحاضر الواعد، ومتحفًا حديثًا بمواصفات عالمية ليحكي للعالم قصة آلاف السنين من الإبداع والإنجاز.