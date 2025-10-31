ستوري نجوم كرة القدم.. شيكابالا في حوار مع معتز الدمرداش.. وبيزيرا أمام

لا صوت يعلو في الفترة الجارية، فوق صوت حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يمثل نقلة أثرية للدولة المصرية.

ومن المنتظر أن يتابع هذا الحفل، جميع الجنسيات حول العالم نظرًا للأهمية والحدث الكبير.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي لنجوم كرة القدم بالزي الفرعوني.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يعد مشروعًا ضخمًا بدأ قبل أكثر من 20 عامًا، ليصبح اليوم الأكبر في العالم من نوعه.

ويضم المتحف المصري الكبير أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بينها المجموعة الكاملة لفرعون الذهب توت عنخ آمون.

اقرأ أيضًا..

رائد فضاء وعالم.. 9 صور لنجوم كرة القدم في مهن أخرى



