قبل افتتاح المتحف الكبير.. 5 صور لنجوم كرة القدم بالزي الفرعوني

كتب : محمد عبد الهادي

12:13 ص 31/10/2025
    صورة مولدة لمحمد صلاح بالذكاء الاصطناعي عبر مصراوي
    صورة مولدة لكريم بنزيما بالذكاء الاصطناعي عبر مصراوي
    صورة مولدة لمبابي بالذكاء الاصطناعي عبر مصراوي
    صورة مولدة لميسي بالذكاء الاصطناعي عبر مصراوي

لا صوت يعلو في الفترة الجارية، فوق صوت حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يمثل نقلة أثرية للدولة المصرية.

ومن المنتظر أن يتابع هذا الحفل، جميع الجنسيات حول العالم نظرًا للأهمية والحدث الكبير.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي لنجوم كرة القدم بالزي الفرعوني.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يعد مشروعًا ضخمًا بدأ قبل أكثر من 20 عامًا، ليصبح اليوم الأكبر في العالم من نوعه.

ويضم المتحف المصري الكبير أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بينها المجموعة الكاملة لفرعون الذهب توت عنخ آمون.

المتحف المصري الكبير الذكاء الاصطناعي محمد صلاح ميسي رونالدو

