كتب النص السردي لحفل افتتاح المتحف الكبير.. أحمد مراد: "شعور ما يتوصفش"

أقيم مساء اليوم، الحفل العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة (٧٩) وفداً رسمياً، من بينهم (٣٩) وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وأعرب الكاتب والسيناريست أحمد مراد عن سعادته الغامرة وفخره، بتكليفه بكتابة النص السردي (Script) لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن تلك اللحظة كانت واحدة من أكثر اللحظات خصوصية في حياته الإبداعية والإنسانية.

وقال الكاتب أحمد مراد في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: تكليفي بكتابة "النص السردي/ Script" لافتتاح المتحف المصري الكبير كانت لحظة خاصة جدًا في حياتي، "شعور ما يتوصفش... لما لقيت نفسي بكتب عن حضارة كنت دايمًا بأتأملها بانبهار، ودلوقتي بتتكلم بلساني قدام العالم كله".

وأضاف: "رحلتي مع التاريخ المصري بدأت من رواية أرض الإله، الرواية اللي فتحت لي باب استكشاف حضارتنا العظيمة، وقادتني لسنين من البحث والسفر بين المعابد والنقوش والأسرار".

وتابع: "أجمل ما في متحفنا إن عند عتباته، الزوار بيتركوا خلافاتهم العقائدية والتاريخية والمذهبية والسياسية، علشان يقدروا يشوفوا حضارة علّمت العالم معنى الإنسانية... حضارة أثبتت إن الإنسان، لما يسعى للفهم مش لفرض السيطرة، يقدر يخلّد نفسه بالفعل مش بالصراع".

وأكمل: "البقاء مش للأقوى، البقاء لمن امتلك الحكمة والفن والجمال، وقدَر يصنع من القوة... سلام حقيقي، كان ليا الشرف أشارك العمل مع الفنانة الأسطورية شريهان، اللي بصوتها منحت الحفل حضور استثنائي ما يتنسيش... واتشرفت بالتعاون مع أصدقائي وعشرة العمر: الموسيقار هشام نزيه، مهندس الديكور محمد عطية، المخرج ومدير التصوير أحمد المرسي، مدير التصوير مازن المتجول، والمخرجين تامر محسن وتامر عشري، ومخرجي المسرح المميزين كريس وإيليس، المبدعة د. نانسي علي، والمخرج أحمد عرفه. وأخيرًا، شكر خاص جدًا للأستاذ محمد السعدي، الصديق العزيز، وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة.