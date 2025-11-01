احتفلت المطربة ديانا حداد بافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي أقيم اليوم السبت 1 نوفمبر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة العالم، معبرة عن حبها وفخرها بـ مصر.

ونشرت ديانا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، مقطع من فيديو كليب أغنيتها "يا مايا"، والذي ظهرت خلاله ترتدي الزي المصري القديم، معلقة "من طفولتي كان لحضارة مصر سحر خاص بقلبي.. يمكن كرمال هيك اخترت إنها تكون جزء من أوائل كليباتي".

وتابعت "‏اليوم وبعد كل هالسنين، افتتاح المتحف المصري الكبير هو لحظة فخر وجمال إلنا جميعا.. ‏شكرًا يا مصر لأنك دايمًا بتعرفي كيف تلمسي القلب وتبهري العيون. ولي زيارة قريبة لهذا الصرح الرائع بكل الحب".

جدير بالذكر أن الاحتفالية تم نقلها على الهواء مباشرة، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بعضهم ظهر في الحفل والبعض الآخر جاءت مشاركته بتعليق صوتي فقط، وهم: شريهان، كريم عبدالعزيز، منى زكي، المايسترو ناير ناجي، الملحن هشام نزيه، سلمى أبو ضيف، أحمد مالك، هدى المفتي، أحمد غزي، المطرب المصري النوبي أحمد إسماعيل، السوبرانو فاطمة سعيد، حنين الشاطر والمنشد إيهاب يونس.