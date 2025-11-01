"مدبولي" يلتقي محافظ طوكيو قبل مشاركتها في احتفالية المتحف الكبير

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محافظ طوكيو، يوريكي كويكي، والوفد المرافق لها.

حضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والسفير عمرو حمزة، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وسفير اليابان لدى مصر، إيواي فوميو.

واستهل رئيس مجلس الوزراء، اللقاء، بالإعراب عن ترحيبه بـ"يوريكي كويكي"، والوفد المرافق لها، مؤكدًا متانة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليابان، كما أشاد بالدعم المالي والفني المقدم من دولة اليابان لمصر لتشييد المتحف المصري الكبير، باعتباره صرحًا حضاريًا تقدمه مصر كهدية للعالم أجمع، موجهًا كل الشكر والتقدير للجانب الياباني على كل صور الدعم المقدمة في هذا المجال.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالتعاون بين الجانبين أيضًا في مختلف المجالات الأخرى، مثل: التعليم، والصحة، بجانب الجهود القائمة للتعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن التعاون في مجال تطوير مطار برج العرب الذي أصبح مطار الإسكندرية.

في الوقت نفسه، أثنى رئيس مجلس الوزراء، على التعاون القائم كذلك بين الجانبين في مجال التعليم، لا سيما عبر إقرار مادة الذكاء الاصطناعي ضمن المقررات الدراسية بالمدارس المصرية، مشيدًا بالتعاون في مجال إنشاء المدارس اليابانية كنموذج تعليمي ناجح تسعى الحكومة لزيادة أعدادها إلى 500 مدرسة بدلًا من 100 كما هو مخطط، إلى جانب السعي لنقل خبرات اليابان في إدارة تلك المنظومة التعليمية إلى مصر.

من جانبها، أعربت محافظ طوكيو، عن سعادتها بمقابلة رئيس مجلس الوزراء للمرة الثانية خلال العام الجاري، وسعادتها بالمشاركة في الاحتفالية الكبرى التي ستقيمها الدولة المصرية اليوم؛ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتحدثت محافظ طوكيو، عن مجالات التعاون الكبير بين الجانبين؛ سواء في قطاعات الصحة أو التعليم أو الطيران المدني، فضلًا عن التعاون في مجال البيئة، معربة في الوقت ذاته عن تقديرها للتعاون مع محافظة القاهرة في ظل علاقة التآخي بين العاصمتين.

وخلال اللقاء، أكدت يوريكو كويكي، عمق علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة، لا سيما في مجال التعليم وتبادل الزيارات بين الطلاب في البلدين، علاوة على التعاون في مجال التعليم لذوي الهمم.

بدورها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى التعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات، في ضوء الخبرات الكبيرة لليابان وما تتميز به من كفاءة وإنتاجية عالية في المجالات كافة.

وأعربت وزيرة التخطيط، عن التطلع إلى التعاون بين الجانبين في مجال ريادة الأعمال، فضلًا عن زيادة التعاون على مستوى القطاع الخاص، مُشيدةً بالتعاون القائم مع السفارة اليابانية في كل المجالات واستجابتها الدائمة لمقترحات التعاون الثنائي.

وفي ختام اللقاء، جدد رئيس الوزراء الإعراب عن تقديره العميق لليابان لدعم ومساعدة مصر في مختلف المجالات، معبرًا عن سعادته لمشاركة الوفد الياباني في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الليلة.

