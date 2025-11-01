نسرين طافش: "أنا عاشقة للحضارة الفرعونية" (صور)

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر السوشيال ميديا إطلالة فرعونية لها تم تصميمها بالذكاء الاصطناعي، وذلك تزامنا مع حفل افتتاح المتحف اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.

ونشرت طافش، صورها بالملابس الفرعونية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك لمصر الحضارة والتاريخ العظيم افتتاح المتحف المصري الكبير".

وأَضافت: "أنا عاشقة للحضارة الفرعونية ودايما بحس اني بيوم من الأيام كنت عايشة بأيام الفراعنة".

يذكر أن، فعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، تبدأ مساء اليوم السبت في حدث عالمي ينتظره الملايين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من قادة وملوك ورؤساء دول العالم، وكبار الشخصيات الدولية والرموز الثقافية في مشهد تاريخي يُجسد عظمةَ مصر ودورها الحضاري الممتد عبر آلاف السنين.