المتحف المصري الكبير.. موعد الافتتاح والقنوات الناقلة

تتجه أنظار العالم، مساء اليوم السبت، نحو مصر لمتابعة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير 2025، في حدث يُعد الأضخم على مستوى العالم هذا العام؛ حيث أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير إتاحة البث المباشر للحفل عبر منصة المتحف المصري الكبير، ليتمكن ملايين المتابعين في مصر وخارجها من مشاهدة الاحتفالية التاريخية لحظة بلحظة.

وينقل التليفزيون المصري، اليوم السبت، على الهواء فعاليات افتتاح المتحف الكبير عبر تخصيص يوم مفتوح على جميع قنواته .

وقررت الهيئة الوطنية للإعلام بث تغطية الاحتفال باللغتَين الإنجليزية والفرنسية على قناة "نايل تي في إنترناشيونال"، والتي تنضم إليها القنوات: الثانية، والنيل سينما، والنيل دراما، وتبث شبكة الإذاعات الموجهة تغطياتها بـ23 لغة، وهي اللغات التي تبث بها الإذاعة المصرية برامجها الموجهة.

وكانت الإذاعات الموجهة قد بثت تنويهات ومعلومات بشأن الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير على مدى الأسبوعين الماضيين.

وتُنقل فعاليات الحفل عبر عدد من القنوات المصرية والعربية؛ لضمان وصول الحدث إلى أكبر عدد من المشاهدين، وتشمل القنوات:

قناة القاهرة الإخبارية

قناة إكسترا نيوز

القناة الأولى المصرية

قناة DMC

قناة الحياة

قناة الوثائقية

تغطية إعلامية عالمية غير مسبوقة

وحصل أكثر من 450 مراسلًا دوليًّا من 180 وسيلة إعلامية على تصاريح لتغطية الافتتاح؛ من بينها 40 مؤسسة أوروبية و24 وسيلة أمريكية و48 قناة عربية، إلى جانب عشرات الشبكات الآسيوية والعالمية التي وصلت القاهرة لتوثيق الحدث التاريخي.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، تتضمن عروضًا فنية واستعراضية مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، تعقبها جولة داخل قاعات العرض المهيبة للمتحف.

ومن المنتظر أن يفتح المتحف أبوابه للجمهور بدءًا من يوم 4 نوفمبر 2025، ليستقبل الزوّار من مختلف أنحاء العالم بعد اكتمال جميع مراحل التجهيز والافتتاح الرسمي.

