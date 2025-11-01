إعلان

ساويرس يُشيد بدور فاروق حسني في إنشاء المتحف المصري الكبير

كتب : محمد نصار

12:55 م 01/11/2025

نجيب ساويرس وفاروق حسني

أشاد رجل الأعمال نجيب ساويرس، بدور ومجهود الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، في إنشاء المتحف المصري الكبير.

وقال "ساويرس"، في تغريدة عبر حسابه على "إكس": اليوم ونحن نفتتح المتحف المصري الجديد لا بد وأن نتذكر صاحب الفكرة والذي قام بالمجهود كله للحصول على التمويل وأشرف على تنفيذ هذا المشروع العملاق، كل الشكر والعرفان إلى صديقي الفنان فاروق حسني، الذي حلم بهذا المتحف حتى أتى اليوم الذي أصبح فيه حقيقة.

نجيب ساويرس فاروق حسني المتحف المصري الكبير

