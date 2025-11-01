ساويرس يُشيد بدور فاروق حسني في إنشاء المتحف المصري الكبير

أشاد رجل الأعمال نجيب ساويرس، بدور ومجهود الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، في إنشاء المتحف المصري الكبير.

وقال "ساويرس"، في تغريدة عبر حسابه على "إكس": اليوم ونحن نفتتح المتحف المصري الجديد لا بد وأن نتذكر صاحب الفكرة والذي قام بالمجهود كله للحصول على التمويل وأشرف على تنفيذ هذا المشروع العملاق، كل الشكر والعرفان إلى صديقي الفنان فاروق حسني، الذي حلم بهذا المتحف حتى أتى اليوم الذي أصبح فيه حقيقة.

