السويس تستعد لبث احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو وصور)

السويس - حسام الدين أحمد:

دعا اللواء دكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، المواطنين إلى الخروج ومتابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، مساء اليوم السبت، من خلال شاشات العرض التي تم تجهيزها في المنتزهات المفتوحة ومراكز الشباب والميادين العامة.

واستعدت محافظة السويس بتجهيزات موسعة لاستقبال المواطنين في ممشى أهل السويس على امتداد كورنيش السويس الجديد، حيث تم إعداد شاشة عرض ضخمة ومسرح ومئات المقاعد لمتابعة الحدث التاريخي في أجواء احتفالية.

وجرى تجهيز 14 مركز شباب بشاشات عرض ومقاعد في ساحاتها الواسعة لاستقبال الرواد ومتابعة حفل الافتتاح على الهواء مباشرة.

وأعلنت المحافظة أيضًا عن تركيب شاشات عرض إضافية في مواقع متعددة، من بينها شاشة في بداية طريق بورتوفيق، وأخرى في ميدان مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب بحي فيصل، لضمان إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لمتابعة الحدث.

وأكدت المحافظة أن يوم السبت يُعد عطلة رسمية في أغلب المصالح والمديريات والشركات بالسويس، مما يتيح للمواطنين حضور الفعالية والاستمتاع بالأجواء الوطنية المميزة.

ونشرت صفحة "مصراوي" على موقع "فيسبوك" بثًا مباشرًا من ممشى أهل السويس، أظهرت خلاله التجهيزات النهائية لشاشات العرض والمقاعد استعدادًا لانطلاق الحدث مساء اليوم.