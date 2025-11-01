إعلان

الرئيس السيسي للعالم: اجعلوا من هذا المتحف منارة لكل من يحب الحياة

كتب- حسن مرسي:

08:32 م 01/11/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر القديمة ألهمت شعوب الأرض كلها.

وقال السيسي خلال الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، إن أنوار الحكمة انطلقت من ضفاف النيل لتضيء تاريخ الحضارة والتقدم الإنساني، مشيرًا إلى أن الصروح تبنى في السلام وتنتشر بالتعاون بين الشعوب.

وأضاف أن افتتاح المتحف شهادة حية على عبقرية الإنسان، مؤكدًا أن الإنجاز جاء بتعاون دولي واسع مع مؤسسات وشركات عالمية، خاصة اليابان الصديقة.

وتابع الرئيس السيسي أن الجهد المخلص امتد أعوامًا لتحقيق هذه المهمة التاريخية. وأكد أن مصر ستظل حامية للسلام، موجهًا دعوة للعالم بجعل المتحف منارة لكل من يحب الحياة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الفتاح السيسي المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف الكبير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

مفاوضات مرتقبة بين دمشق وتل أبيب.. مبعوث ترامب: زيارة متوقعة للشرع إلى واشنطن