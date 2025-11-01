الرئيس السيسي للعالم: اجعلوا من هذا المتحف منارة لكل من يحب الحياة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر القديمة ألهمت شعوب الأرض كلها.

وقال السيسي خلال الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، إن أنوار الحكمة انطلقت من ضفاف النيل لتضيء تاريخ الحضارة والتقدم الإنساني، مشيرًا إلى أن الصروح تبنى في السلام وتنتشر بالتعاون بين الشعوب.

وأضاف أن افتتاح المتحف شهادة حية على عبقرية الإنسان، مؤكدًا أن الإنجاز جاء بتعاون دولي واسع مع مؤسسات وشركات عالمية، خاصة اليابان الصديقة.

وتابع الرئيس السيسي أن الجهد المخلص امتد أعوامًا لتحقيق هذه المهمة التاريخية. وأكد أن مصر ستظل حامية للسلام، موجهًا دعوة للعالم بجعل المتحف منارة لكل من يحب الحياة.