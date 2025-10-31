إعلان

إضاءة برج القاهرة بعبارات ترحيبية احتفالا بافتتاح المتحف الكبير -(صور)

كتب : محمد نصار

09:20 م 31/10/2025
    إضاءة برج القاهرة بعبارات ترحيبية احتفالا بافتتاح المتحف الكبير
    إضاءة برج القاهرة بعبارات ترحيبية احتفالا بافتتاح المتحف الكبير
    إضاءة برج القاهرة بعبارات ترحيبية احتفالا بافتتاح المتحف الكبير
    إضاءة برج القاهرة بعبارات ترحيبية احتفالا بافتتاح المتحف الكبير

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بافتتاح المتحف المصرى الكبير غدًا، تم التنسيق مع مسئولى برج القاهرة لإنارته اليوم الجمعة بعبارتى مرحباً بكم في مصر، وWelcome to Egypt، بالإضافة لعلم مصر، وأن يتم يوم غدٍ السبت إنارته بعبارتى افتتاح المتحف المصري الكبير، و GEM Grand Opening، بالإضافة لعلم مصر.

وأجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية للتأكد من الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المؤدية للمتحف الكبير، وكذلك مسارات حركة الضيوف ومحيط فنادق اقامتهم.

