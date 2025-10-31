إضاءة برج القاهرة بعبارات ترحيبية احتفالا بافتتاح المتحف الكبير -(صور)

قبل ساعات من افتتاحه.. أحدث صور للمتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بافتتاح المتحف المصرى الكبير غدًا، تم التنسيق مع مسئولى برج القاهرة لإنارته اليوم الجمعة بعبارتى مرحباً بكم في مصر، وWelcome to Egypt، بالإضافة لعلم مصر، وأن يتم يوم غدٍ السبت إنارته بعبارتى افتتاح المتحف المصري الكبير، و GEM Grand Opening، بالإضافة لعلم مصر.

وأجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية للتأكد من الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المؤدية للمتحف الكبير، وكذلك مسارات حركة الضيوف ومحيط فنادق اقامتهم.