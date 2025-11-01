إلهام شاهين: المتحف المصري الكبير صرح عالمي يبرز عظمة الحضارة المصرية

ماذا قال يحيى الفخراني بعد تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي للطفل؟

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن فخرها واعتزازها باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أنه يمثل إنجازًا ثقافيًا وحضاريًا يليق بتاريخ مصر العريق ومكانتها بين الأمم.

وقالت شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية من البداية"، إن المتحف يعد من أكبر المتاحف في العالم من حيث المساحة وعدد القطع الأثرية التي يضمها، مضيفة أن إنشاؤه بهذا الحجم يعكس رؤية الدولة في إبراز تراثها التاريخي أمام العالم.

وأضافت أن مصر تمتلك أكثر من نصف آثار العالم، ما يجعل المتحف المصري الكبير خطوة مهمة لتقديم هذا الإرث الإنساني في إطار علمي وحضاري يواكب التطور العالمي في مجال العرض المتحفي.

وأشارت إلى أن المشروع يجسد اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث وتقديمه بصورة حديثة تليق بالحضارة المصرية التي أبهرت العالم عبر العصور.