بعد مشاركتها بافتتاح المتحف المصري الكبير.. 7 معلومات عن ياسمينا العبد

"تتويج لمسيرتي".. أول تعليق من شريهان على مشاركتها في افتتاح المتحف الكبير

نالت مشاركة الفنانة الشابة ياسمينا العبد، في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أقيم مساء اليوم السبت 1 نوفمبر، إعجاب الجمهور.

وشهد الحفل حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة العالم، وتقديم أكثر من فقرة فنية مميزة، شارك فيها عدد كبير من النجوم، بالظهور على مسرح الحفل أو بالتعليق الصوتي، بينهم: شريهان، منى زكي، كريم عبدالعزيز، أحمد مالك، هدى المفتي، سلمى أبو ضيف، أحمد غزي، السوبرانو فاطمة سعيد، المطرب المصري النوبي أحمد إسماعيل.

من هي ياسمينا العبد؟

- بدأت مشوارها الفني وعمرها 10 أعوام تقريبا، وإلى جانب التمثيل تحب الباليه والغناء.

- عاشت طفولتها في سويسرا ثم انتقلت لـ دبي.

- ظهرت في عدد من الأفلام القصيرة ومثلت باللهجة الأردنية والإماراتية.

- حصلت على ورش تمثيل لتطوير نفسها.

- أحدث أعمال ياسمينا كان مسلسل لام شمسية الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025.

- تستكمل تصوير مسلسل ميدترم وفيلم كان ياما كان.

- أوشكت على الانتهاء من تصوير مسلسل ابن النصابة مع النجمة كندة علوش.