بعد مشاركتها بافتتاح المتحف المصري الكبير.. 7 معلومات عن ياسمينا العبد
كتب : منى الموجي
نالت مشاركة الفنانة الشابة ياسمينا العبد، في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أقيم مساء اليوم السبت 1 نوفمبر، إعجاب الجمهور.
وشهد الحفل حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة العالم، وتقديم أكثر من فقرة فنية مميزة، شارك فيها عدد كبير من النجوم، بالظهور على مسرح الحفل أو بالتعليق الصوتي، بينهم: شريهان، منى زكي، كريم عبدالعزيز، أحمد مالك، هدى المفتي، سلمى أبو ضيف، أحمد غزي، السوبرانو فاطمة سعيد، المطرب المصري النوبي أحمد إسماعيل.
من هي ياسمينا العبد؟
- بدأت مشوارها الفني وعمرها 10 أعوام تقريبا، وإلى جانب التمثيل تحب الباليه والغناء.
- عاشت طفولتها في سويسرا ثم انتقلت لـ دبي.
- ظهرت في عدد من الأفلام القصيرة ومثلت باللهجة الأردنية والإماراتية.
- حصلت على ورش تمثيل لتطوير نفسها.
- أحدث أعمال ياسمينا كان مسلسل لام شمسية الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025.
- تستكمل تصوير مسلسل ميدترم وفيلم كان ياما كان.
- أوشكت على الانتهاء من تصوير مسلسل ابن النصابة مع النجمة كندة علوش.