منى الشاذلي تتألق بإطلالة فرعونية في افتتاح المتحف المصري الكبير



خطفت الإعلامية منى الشاذلي الأنظار بإطلالة مميزة مستوحاة من الطراز الفرعوني، خلال تقديمها حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

ظهرت منى مرتدية بدلة أنيقة مصنوعة من الحرير، بتصميم الكاب المطرز بتطريزات لامعة، ما أضفي على مظهرها لمسة من الفخامة والرقي.



واعتمدت مكياجا ناعما أبرز ملامحها الطبيعية، مع تسريحة شعر منسدل على الجانبين.

وأكملت إطلالتها بقطع مجوهرات مكونة من عقد، وحلق، وخاتم، ما أضفي لمسة من الأناقة تناسب أجواء الحدث الملكي.

يشهد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير حضورا واسعا لعدد من الشخصيات البارزة، ورؤساء الدول وكبار المسؤولين والسفراء، بالإضافة إلى، عدد من أبرز نجوم الفن والثقافة والسياسة.