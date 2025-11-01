إعلان

بكشف قيمته جنيه.. طبيب عيون بالأقصر يحتفل بافتتاح المتحف الكبير

كتب : محمد محروس

02:45 ص 01/11/2025

المتحف المصري الكبير

أعلن طبيب عيون بمحافظة الأقصر، عن مبادرة للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، بتحديد قيمة الكشف في عيادته اليوم بجنيه مصري واحد فقط، وهو ما يعادل سعر العملة التذكارية التي أصدرتها الدولة لهذه المناسبة.

وقال الدكتور معاذ عطيتو، في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه أراد مشاركة مصر فرحتها بافتتاح "كنزها العظيم" بطريقته الخاصة، مضيفًا: "الكشف بكرة في العيادة بجنيه واحد، نفس سعر العملة التذكارية للافتتاح".

وقد لاقت المبادرة تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

المتحف المصري الكبير طبيب الأقصر افتتاح المتحف

