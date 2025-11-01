دعوة نجمة منتخب مصر لحفل المتحف المصري الكبير في لندن

بعد فوزه بالانتخابات.. أول ظهور لنائب الأهلي في افتتاح المتحف المصري الكبير

تلقت نجمة منتخب مصر للسيدات لكرة القدم، سارة عصام، دعوة من أجل حضور احتفالية المتحف المصري الكبير في لندن.

وكتبت سارة عبر حسابها الرسمي عبر منصة "إنستجرام": "شرف كبير جدًا إني مدعوة لحضور احتفالية المتحف المصري الكبير في لندن".

واختتمت: "لحظة تاريخية فخورة أكون جزء منها النهاردة، النهاردة ليلة يفتخر بيها كل المصريين، ‎تحيا مصر".

وكانت نجمة منتخب مصر للسيدات ونادي هاليفاكس الإنجليزي، كشفت "لمصراوي" موقفها من العودة إلى مصر مرة أخرى، بعد رحلة احتراف بدأت عام 2017، عندما انتقلت إلى ستوك سيتي الإنجليزي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

