كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

2 2
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

دعوة نجمة منتخب مصر لحفل المتحف المصري الكبير في لندن

كتب : محمد القرش

07:40 م 01/11/2025
  عرض 7 صورة
  
    سارة عصام لاعبة منتخب مصر ونادي هاليفاكس الإنجليزي (6)
  
    سارة عصام ضد ريال مدريد (2)
  
    سارة عصام ضد ريال مدريد (3)
  
    سارة عصام ضد ريال مدريد (2) لاعبة منتخب مصر ونادي هاليفاكس الإنجليزي (4)
  
    سارة عصام ضد ريال مدريد (4)
  
    سارة عصام ضد ريال مدريد (1)

تلقت نجمة منتخب مصر للسيدات لكرة القدم، سارة عصام، دعوة من أجل حضور احتفالية المتحف المصري الكبير في لندن.

وكتبت سارة عبر حسابها الرسمي عبر منصة "إنستجرام": "شرف كبير جدًا إني مدعوة لحضور احتفالية المتحف المصري الكبير في لندن".

واختتمت: "لحظة تاريخية فخورة أكون جزء منها النهاردة، النهاردة ليلة يفتخر بيها كل المصريين، ‎تحيا مصر".

وكانت نجمة منتخب مصر للسيدات ونادي هاليفاكس الإنجليزي، كشفت "لمصراوي" موقفها من العودة إلى مصر مرة أخرى، بعد رحلة احتراف بدأت عام 2017، عندما انتقلت إلى ستوك سيتي الإنجليزي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

سارة عصام المتحف المصري المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري المتحف المصري الكبير في لندن منتخب مصر

