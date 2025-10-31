بسمة ملكة بالزي المصري القديم احتفالا بالمتحف الكبير

أول ظهور لـ منة شلبي وزوجها أحمد الجنايني في مناسبة عامة (صور)

كتبت- منى الموجي:

احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر له غدا السبت 31 أكتوبر، شاركت الفنانة بسمة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورًا تم تصميمها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ظهرت بسمة مرتدية الزي المصري القديم داخل معبد، وفي إحدى الصور ارتدت فستانا عصريا تم تزيينه بحروف اللغة الهيروغليفية، مرتدية الاكسسوارات التي تميز الحضارة المصرية القديمة.

وعلقت بسمة "يا محلا الـAI بالتزامن مع الحدث العظيم المرتقب"، وطلبت من الجمهور أن يختار أي صورة تشبهها.

جاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "انتي مش محتاجة تلبسي فرعوني عشان تظهري ملكة متوجة.. انتي ملكة فعلا يا فنانة"، "رائعة"، "بسمة حوتب من الأسرة الـ12"، "كده كده ملكة يعني".

جدير بالذكر أن بسمة عُرض لها مؤخرًا مسلسل ظلم المصطبة، وشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب، ريهام عبدالغفور، إياد نصار، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.