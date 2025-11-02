إعلان

شاهد لحظة مغادرة الرئيس السيسي والسيدة انتصار حفل افتتاح المتحف الكبير

كتب : مصراوي

12:22 ص 02/11/2025
    مغادرة الرئيس السيسي والسيدة انتصار حفل افتتاح المتحف الكبير
    مغادرة الرئيس السيسي والسيدة انتصار حفل افتتاح المتحف الكبير
    مغادرة الرئيس السيسي والسيدة انتصار حفل افتتاح المتحف الكبير
    مغادرة الرئيس السيسي والسيدة انتصار حفل افتتاح المتحف الكبير
    مغادرة الرئيس السيسي والسيدة انتصار حفل افتتاح المتحف الكبير

تصوير- هاني رجب:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت افتتاح المتحف المصري الكبير.

وبدأ الحفل بكلمات مؤثرة لعدد من الشخصيات المصرية المهمة التي كان لها دور في بناء المتحف المصري الكبير وفي مقدمتهم الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق صاحب فكرة إنشاء المتحف، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق ومدير منظمة اليونسكو؛ وكذلك الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب.

ويرصد مصراوي صورًا أثناء اصطحاب الوفود المشاركة في جولة داخل المتحف الكبير ومغادرته وحرمه السيدة انتصار السيسي المتحف بعد انتهاء الجولة.

السيسي عبدالفتاح السيسي انتصار السيسي جولة المتحف الكبير المتحف المصري الكبير

