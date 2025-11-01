إيمي سمير غانم احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير: "فخورة ببلدي"

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها عبر السوشيال ميديا إطلالة فرعونية لها تم تصميمها بالذكاء الاصطناعي، وذلك تزامنا مع حفل افتتاح المتحف اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.



ونشرت إيمي، صورها بالملابس الفرعونية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فخورة ببلدي".

يذكر أن، فعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، تبدأ مساء اليوم السبت في حدث عالمي ينتظره الملايين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من قادة وملوك ورؤساء دول العالم، وكبار الشخصيات الدولية والرموز الثقافية في مشهد تاريخي يُجسد عظمةَ مصر ودورها الحضاري الممتد عبر آلاف السنين.