الرئيس السيسي: المتحف الكبير صورة مجسمة تدل على مسيرة شعب كريم

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المتحف المصري الكبير صورة مجسمة تدل على مسيرة شعب كريم وبنّاء للحضارات صانع للمجد معتز بوطنه.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاح المتحف المصري الكبير، أن مصر هي أول من خططت للحضارة وفيها شهدت الدنيا ميلاد الفن والفكر والكتابة والعقيدة.