"الرقصة الفرعونية".. نور عمرو دياب مع مدربها تهنئ مصر بالمتحف الكبير

شاركت نور ابنة النجم عمرو دياب في في احتفالات مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يقام اليوم السبت في أمسية ساحرة، بحضور أبرز الرؤساء والملوك والشخصيات البارزة في كافة المجالات، وعدد كبير من نجوم الفن احتفالا بيوم يشهده التاريخ.



نشرت نور صورة لها مع مدربها وهما يرقصان ولكن هذه المرة بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذ ظهر وهما يرقصان بالزي الفرعوني.

وكانت نور عمرو دياب، أعلنت في 2021 عن خطوبتها من شاب بريطاني، وانفصلت عنه دون أن تعلن عن ذلك.

تواصل نور مشاركة متابعيها على السوشيال ميديا مقاطع فيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من أنشطتها اليومية وتلقى اعجابهم لها.

وكان الظهور الأخير للنجم عمرو دياب في حفل خاص أقيم على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

