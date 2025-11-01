وصفت النجمة شريهان مشاركتها في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، التي قدمت فيها فقرة استعراضية بعد سنوات من الغياب، بأنه "شرف ما بعده شرف وتتويج لمسيرتي".

وفي مداخلة هاتفية مؤثرة ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، قالت شريهان: "ما فيش أعظم من النهاردة، أنا فخورة وسعيدة، وكنت مع أبطال مصريين عظام، مش عاوزه أنسى أي حد، لأنهم جميعًا عظماء."

وعبّرت شريهان عن مشاعرها تجاه اللحظة التاريخية قائلة: "مش عارفة ألمّلم مشاعري وعاوزه أصلي بقية عمري شكرًا وامتنانًا لله على هذا التتويج وهذا الشرف".

وأكدت أن الحدث كان "عظيماً وعالمياً"، والجميع أتقن عمله فيه، وأعربت عن اعتزازها بهويتها، مشيرة إلى أن الجمل التي ألقتها في الحفل كتبها "قلب شريهان"، قائلة: "أنا مصرية وأنتمي وأتشرف بانتمائي لأقدم شعب في التاريخ، وأول حضارة، وأول جيش نظامي على وجه الأرض."

وكشفت شريهان عن كواليس اختيار فستان الاحتفال، مشيرة إلى أنها فكرت في الذي "يليق بمصر"، ولم تجد سوى صديقها إيلي صعب.

وروت شريهان كيف طلبت من المصمم العالمي أن "نحفر خط على حجر، لو أتحط جنب الحضارة المصرية، يليق بها" وأوضحت أن القماشة تم تطريزها في إيطاليا بزخارف فرعونية، مشيرة إلى حلمها بأن "يكون الحجر المصري نفسه هو اللامع".