"تتويج لمسيرتي".. أول تعليق من شريهان على مشاركتها في افتتاح المتحف الكبير

خطفت الفنانة المصرية العالمية، شيرين أحمد طارق الأنظار بمشاركتها في افتتاح المتحف المصري الكبير الذي أقيم مساء اليوم السبت، حضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، ونخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة وسط تغطية إعلامية عالمية.

شيرين طارق هي أول ممثلة مصرية تلعب دور البطولة في مسرحية "سيدتي الجميلة" والتي عرضت على مسارح برودواي الشهيرة.

وأبهرت شيرين الحضور بصوتها الأوبرالي القوي، وتألقها بإطلالة فرعونية أنيقة خطفت بها الأنظار.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف م2، ويضم مدخلًا رئيسيًا بمساحة نحو 7 آلاف م2، به تمثال للملك رمسيس الثاني، كما يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف م2، بارتفاع يعادل 6 طوابق.

