بالزي الفرعوني.. كفر الشيخ تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أقام مركز التنمية الشبابية بمدينة كفر الشيخ، اليوم السبت، عرضًا فنيًا بالملابس الفرعونية نفذه مجموعة من الشباب تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتضمن العرض، مشاهد تعبر عن الحضارة المصرية القديمة، وعرض خاص لفتاة النيل الفرعونية وغيرها من مشاهد تعبر عن مقدار الحضارة الفرعونية لدى العديد من دول العالم.

أكد المخرج المسرحي أحمد جاويش، مخرج العرض لـ"مصراوي"، أن العرض ترويجيًا لافتتاح المتحف المصري الكبير ما يدل على أهمية ذلك الحدث التاريخي الذي يتحدث عنه العالم.

وفتحت مراكز الشباب والتنمية الشبابية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، أبوابها أمام الجمهور لمشاهدة عروض إفتتاح المتحف المصري الكبير.

وكان الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، وجه بفتح أبواب مراكز الشباب والتنمية الشبابية على مستوى مدن ومراكز المحافظة بفتح أبوابها أمام الجمهور والرياضيين والجمهور لمشاهدة افتتاح المتحف عبر شاشات العرض أو التلفاز.