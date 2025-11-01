التنمية المحلية: 519 مليون جنيه لتطوير محيط المتحف المصري الكبير

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة خصصت 519 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية الخاصة بها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح العالمي.

وقد تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وفق بيان اليوم، تقريرًا حول جهود الوزارة في دعم محافظة الجيزة لتطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف، جاء فيه التالي:

- تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية للمتحف بطول 7.5 كم من ميدان الرماية حتى نفق حازم حسن.

- إعادة رصف وتقوية طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي بتكلفة 201 مليون جنيه.

- تنفيذ أعمال إنارة حديثة للطريق الرئيسي بتكلفة 25.9 مليون جنيه.

- إنشاء بالوعات وآبار صرف لمياه الأمطار لضمان السيولة المرورية.

- رفع 330 ألف طن مخلفات وتجميل المنطقة بالتشجير وتحسين الواجهات.

