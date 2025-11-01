بعد فوزه بالانتخابات.. أول ظهور لنائب الأهلي في افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب- نهى خورشيد:

وجّه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، رسالة خاصة احتفالاً بافتتاح المتحف المصري الكبير.

ونشر ميدو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور له مع زوجته وأبنائه بالزي الفرعوني مع تعليق:"مفيش إحساس أعظم من إنك تكون مصري".

وأضاف:"من بلد حضارتها أبهرت العالم من آلاف السنين، ولسه لحد النهارده مصر فخر وإلهام للجميع!".

وتابع نجم الأبيض :"افتتاح المتحف المصري الكبير مش مجرد حدث… من لحظة بتأكد إن مصر دايمًا في المقدمة، بتجمع بين الماضي العظيم والمستقبل المشرق

كل قطعة أثرية فيه بتحكي عن عبقرية أجدادنا، وكل زاوية بتنطق بتاريخ عمره آلاف السنين".

وأتم حديثه قائلاً:"فخورين إننا من أرض الفراعنة… من بلد عظيمة اسمها مصر".