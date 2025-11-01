مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

2 2
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

ميدو ينشر 6 صور لزوجته وأولاده بالزي الفرعوني ويعلق

كتب : نهي خورشيد

06:47 م 01/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ميدو ينشر 6 صور لزوجته وأولاده بالزي الفرعوني (6)
  • عرض 6 صورة
    ميدو ينشر 6 صور لزوجته وأولاده بالزي الفرعوني (3)
  • عرض 6 صورة
    ميدو ينشر 6 صور لزوجته وأولاده بالزي الفرعوني (5)
  • عرض 6 صورة
    ميدو ينشر 6 صور لزوجته وأولاده بالزي الفرعوني (4)
  • عرض 6 صورة
    ميدو ينشر 6 صور لزوجته وأولاده بالزي الفرعوني (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- نهى خورشيد:

وجّه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، رسالة خاصة احتفالاً بافتتاح المتحف المصري الكبير.

ونشر ميدو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور له مع زوجته وأبنائه بالزي الفرعوني مع تعليق:"مفيش إحساس أعظم من إنك تكون مصري".

وأضاف:"من بلد حضارتها أبهرت العالم من آلاف السنين، ولسه لحد النهارده مصر فخر وإلهام للجميع!".

وتابع نجم الأبيض :"افتتاح المتحف المصري الكبير مش مجرد حدث… من لحظة بتأكد إن مصر دايمًا في المقدمة، بتجمع بين الماضي العظيم والمستقبل المشرق

كل قطعة أثرية فيه بتحكي عن عبقرية أجدادنا، وكل زاوية بتنطق بتاريخ عمره آلاف السنين".

وأتم حديثه قائلاً:"فخورين إننا من أرض الفراعنة… من بلد عظيمة اسمها مصر".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد حسام ميدو الزمالك المتحف المصري الكبير ميدو زوجته أولاد أحمد حسام ميدو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. شاهد حفل الافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير