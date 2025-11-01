إعلان

لفتة إنسانية.. سليمان عيد بالزي الفرعوني ونجله يكشف سرا

كتب : مروان الطيب

06:06 م 01/11/2025
شارك نجل الفنان الراحل سليمان عيد في احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر اليوم السبت بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

نشر نجل سليمان صورة مع والده الراحل بواسطة الذكاء الاصطناعي، ظهرا خلالها بالزي الفرعوني وكتب: "

كان طول عمره بيحب آثار و تاريخ بلدنا متأكد أنه دلوقتي فخور أوي باللي مصر بتعمله وكان هيبقى من أول الناس اللي هتروح المتحف وتتفرج عليه ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي".

رحل الفنان سليمان عيد عن عالمنا يوم 18 إبريل 2025، تاركا ورائه إرثا فنيا كبيرا تعاون خلاله مع أبرز النجوم وصناع الدراما التلفزيونية والسينما المصرية.

الراحل سليمان عيد ونجله بالزي الفرعوني

سليمان عيد ونجله بالزي الفرعوني نجل الفنان الراحل سليمان عيد المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير

